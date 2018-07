Aguascalientes, libre de dengue, zika y chikungunya

EN LO QUE VA DEL AÑO

Aguascalientes, Ags.- El estado de Aguascalientes se ha mantenido libre de enfermedades transmitidas por vector en lo que va de este año, es decir, de dengue, zika y chikingunya.

Según datos de la Secretaría de Salud del estado, los dos casos de dengue reportados no fueron autóctonos, y se dieron en personas que viajaron a Jalisco y Guanajuato.

La directora de Control y Prevención de Enfermedades del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Miriam Morales Álvarez, informó que esta dependencia brinda las medidas preventivas contra esas enfermedades.

La especialista recomienda a la población tapar los recipientes que contengan agua como tambos, tinacos, cisternas y botes; limpiar el patio y calle, y no dejar escombros, botellas o artículos que puedan contener agua.



Reiteró que para prevenir la proliferación de los mosquitos que puedan transmitir diferentes enfermedades antes, durante y después del temporal de lluvias, es importante tomar medidas de limpieza en el hogar y en la comunidad.



De ahí que consideró recomendable lavar y cambiar frecuentemente el agua de los floreros y recipientes de mascotas; evitar dejar agua acumulada en azoteas y resumideros, tirar los objetos que ya no necesite como llantas o cubetas y no arrojar basura al alcantarillado.



También recomienda usar repelente contra insectos y colocar mosquiteros en puertas y ventanas; si es necesario, se deberá fumigar el hogar y los alrededores, sobre todo si vive cerca de arroyos, ríos o estanques.

Subrayó que si se mantienen la casa y sus alrededores limpios es muy probable que no haya mosquitos transmisores de dengue, zika o chikungunya.